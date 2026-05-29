Blue Origin「新格倫」火箭爆炸　NASA評估對登月計劃影響

美國太空總署（NASA）正全面評估藍色起源（Blue Origin）「新格倫」（New Glenn）火箭爆炸意外，對其月球基地與載人登月計劃帶來的連鎖衝擊。該款火箭5月28日晚上在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）測試時發生爆炸，專屬的LC-36發射台嚴重受損，設施重建及認證需耗時數月。



英國廣播公司（BBC）報道，LC-36是上唯一專為發射新格倫火箭而建的發射設施，意味在發射台重建並重新獲得認證前，藍色起源公司無法發射該款最大的火箭。

如今發射台受損、火箭預計停飛數月，不僅打亂在6月4日的為亞馬遜Leo網絡服務發射48顆衛星的原計劃，也讓NASA 2028年載人登月、構建月球永久基地的目標面臨延期風險。

在NASA的月球計劃中，首個任務「月球基地1號」（Moon Base 1）是由藍色起源公司的Blue Moon Mark 1「耐力號」（Endurance）無人著陸器執行，目標發射時間不早於 2026年秋季。著陸器原本便是計劃由新格倫火箭送上月球。

圖為NASA標誌（Getty Images）

與此同時，中國穩步推進2030年前載人登月計劃，令NASA的登月進度面臨激烈競爭與巨大壓力。NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacaman）坦言，重型火箭研發難度極高，將持續研判事故影響、調整登月項目進度。

據報道，NASA多項重點登月任務均依託「新格倫」火箭執行，其中包括2026年秋季的月球著陸技術驗證任務、以及價值4.68億美元（約36.6億港元）、2028年前運送商業月球地形車的合約，而地形車部署是2028年載人登月任務的重要前置環節。