NASA署長：Blue Origin發射台修復或至2028年　貝索斯太空夢受挫

美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）6月1日向美媒表示，藍色起源（Blue Origin）公司巨型「新格倫」（New Glenn）火箭上周在發動機試射中發生爆炸，造成的發射台損壞需要「相當長的時間」才能修復。相關人士透露，修復恐耗時半年以上。外界分析，事件將對藍色起源公司創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的太空市場競爭計畫造成沉重打擊。



美媒CNBC報道，艾薩克曼周一接受採訪時表示，2028年修復「在可能範圍內」。消息人士指出，爆炸威力幾乎摧毀了整個發射台，工程師預估修復工作至少需要六個月的時間。所幸當時火箭尚未裝載亞馬遜（Amazon）旗下的衛星，避免了更嚴重的財產損失。

5月28日晚上，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，形成一個巨大的火球。該次測試旨在為該火箭自2025年1月以來的第四次入軌飛行做準備。根據外媒報導，這起事故雖然沒有造成人員傷亡，但對發射設施造成了毀滅性的破壞。

2026年5月28日，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。（NASASpaceflight.com/Handout via REUTERS）

這次意外發生在藍色起源發展的關鍵時刻。貝索斯一直希望透過新格倫號與馬斯克的 SpaceX 展開競爭，爭奪全球私人太空發射服務的領導地位。此外，新格倫號在NASA的阿提米絲（Artemis）登月計畫中也扮演重要角色，負責運送登月艙與物資。如今發射台受損，恐將影響後續的太空任務時程。