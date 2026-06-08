英國男子田間尋寶挖出古羅馬金戒　一舉還清房貸一半分予友人

英國一名68歲的退伍軍人明托（Kevin Minto）數年前在西南部薩默塞特郡參加一次金屬探測活動時，無意在田間發現一枚古羅馬金戒指，連同現場發現的297枚羅馬錢幣，英國西南遺產信託本月以78,000英鎊（約81,6576港元）購入，而明托在收到報償後一次性還清了貸款，並將一半分給了與自己的「尋寶夥伴」。



據《衛報》報道，明托是一名卡車司機與退伍軍人，同時更是一名業餘尋寶愛好者。他於2018年在薩默塞特郡伊爾明斯特（Ilminster，Somerset）附近田地探測時，偶然發現了這枚戒指。

戒指年代約為公元297年，重達48克，其上鑲嵌的寶石雕刻著勝利女神駕駛雙馬戰車的圖案。購入這批寶物的信託機構形容其尺寸之大與工藝之精美在英國「無與倫比」。資深策展人克雷謝（Amal Khreisheh）指出，戒指可能為當時的總督、商人或大地主所有，並在動盪時期被埋藏。

英國68歲退伍軍人凱文明托（Kevin Minto）在薩默塞特郡伊明斯特（Ilminster, Somerset）田間挖出一枚埋藏地底的古羅馬時期黃金戒指。（Facebook@Kevin Minto）

明托在2017年首次在此尋得古羅馬硬幣，此後便不斷回來繼續發掘並找到散落在各處的更多錢幣，最終在2018年找到了這枚精美的金戒指。

根據英國寶藏法，發現物款項由他與土地所有者均分。不過，這筆獎金最初遭金屬探測活動的主辦方申報所有權，引發漫長法律糾紛，最終被當局判歸明托所有。

明托後將自己得到的一半獎金與跟自己一起尋寶的朋友平分，剩下的則用來還清抵押貸款。明托還因此得以把自己每週的工作天數減少至4天。