中國駐伊大使館提醒中國公民暫勿前往伊朗　以伊暫時停止互襲

中國駐伊朗大使館6月8日（周一）發布安全提醒說，鑑於當前複雜嚴峻形勢，中國駐伊朗使領館再次提醒在伊中國公民加強安全防範和應急準備，及時向駐伊使領館報備。同時，中國公民暫勿前往伊朗。



使館表示，目前伊朗首都德黑蘭及西部地區空域處於關閉狀態，在伊中國公民可重點關注伊馬漢航空離伊航班恢復情況。同時，綜合考慮口岸情況和當地及周邊安全等因素，目前在伊中國公民可通過前往亞美尼亞、土耳其、土庫曼斯坦的陸路通道離開伊朗。

2026年6月8日，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。（Reuters）

以色列與伊朗6月7日（周日）晚再爆互襲。伊朗自4月停火以來首次向以色列發射導彈，稱為報復以方於同日稍早襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），引發以色列進一步襲擊伊朗軍事目標及境內一座生產彈道導彈的石化廠。

特朗普（Donald Trump）8日在社交平台Truth Social發文，稱兩國正尋求停火。伊朗以色列隨後相繼宣布結束對以軍事行動，但伊朗警告若以色列繼續攻擊黎巴嫩，將採取更嚴厲反擊。

以色列官員則表示，若真主黨繼續襲擊以色列城鎮，以方將對貝魯特南部郊區發動攻擊。