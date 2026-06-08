伊朗駐俄大使：霍爾木茲海峽將開放但要收費　特朗普強烈反對

據路透社報道，當地時間6月8日，俄羅斯《消息報》發布伊朗駐俄羅斯大使卡齊姆．賈拉利（Kazem Jalali）的採訪內容。賈拉利表示，霍爾木茲海峽將開放，但需要收取過境費。



在採訪中，賈拉利說：「當然，霍爾木茲海峽將會開放，但伊朗和阿曼政府將決定新的條件。」

伊朗駐俄羅斯大使Kazem Jalali。（Getty Images）

他稱，「伊朗和阿曼提供與該海峽相關的某些服務，這些服務將收費。」但他並未詳細說明。

伊朗將在霍爾木茲海峽收取過境費▼▼▼

伊朗表示，永久和平協議應允許其對通過霍爾木茲海峽的船隻收取費用，根據船隻的類型、貨物和當時情況，費用將有所不同。

對此，美國總統特朗普強烈反對。5月下旬，特朗普警告阿曼不要與伊朗達成任何共同控制霍爾木茲海峽的協議，否則該國將面臨美國的轟炸。但發出威脅後不久，特朗普又表示，他不認為美國必須採取這樣的行動。

對此，美國總統特朗普表示強烈反對。（Getty Images）

美國財政部長貝森特表示，阿曼駐美大使已向他保證，阿曼並無收費的計劃。

當地時間6月7日，伊朗副總統兼環境署署長希娜．安薩里表示，伊方已啟動《霍爾木茲海峽環境服務收費條例》制定工作，相關初步草案近日已完成，但收費標準及具體徵收機制尚未最終確定。

【延伸閲讀】美伊和談陷泥沼：以色列無情拆台拒停火 特朗普爆粗痛罵有用嗎？

+ 8

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】