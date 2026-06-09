日本熊災｜宇都宮市熊隻闖大學　再於河流暢泳後遭捕獲｜有片

日本栃木縣宇都宮市6月6日首次傳出目擊者熊隻的消息後，當地連日接連再有同類事件的報告，導致多間中小學停課。而在9日，宇都宮大學範圍內亦有熊蹤，大學因此被迫全日暫停授課，市政府則派出無人機搜索。當地傳媒報道，熊隻在9日下午被捕獲。



日本放送協會（NHK）及《下野新聞》9日報道，宇都宮市政府表示在9日清晨5時35分左右，位於市內峰町的宇都宮大學峰校園內傳出目擊一隻熊的報告，當局在6時35分左右出動無人機搜索，截至8時左右都未有發現；校方決定全校當天停課。

報道提到，宇都宮市內自8日晚起多次有熊隻出沒，包括在市內陽南的一間中學附近的叢林內，市政府及獵人組織一度準備捕獲，惟無法確認熊隻位置而告吹。

市政府其後在9月凌晨2時左右於該中學以東大約600米的位置，以及清晨4時半前於城東的商業設施內的停車場，再於5時半左右於大學及6時左右於大學西南約1公里的住宅區內接獲目擊熊隻報告。

日本JX通信社報道，有網民社交平台上載片段，稱在9日白天於宇都宮市內的一條河流內發現熊隻暢泳。

受到熊隻出沒事件影響，宇都宮市內有便利店及速遞公司的門市將自動門改為手動模式，防止熊隻上門「光顧」。

富士新聞網其後指，當局9日下午3時半左右於宇都宮市的一個住宅區用麻醉槍捕獲一隻熊。

圖為2026年6月9日，有民眾在宇都宮市內一個住宅區目擊熊隻出沒。（X/@rePRESIDEN5t7）

當局9日宣布全市94間的市立中小學繼續停課，縣立學校停課數目亦增至8間，並同時呼籲民眾提高警覺，以及在目擊熊蹤的地區加強搜索，冀盡快捕獲熊隻。