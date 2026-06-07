保加利亞男停車餵熊遭突襲　險被母熊拖出車外左臂遭咬傷｜有片

保加利亞46歲男子比熱夫（Georgi Bizhev）5月27日前往匈牙利觀看足球比賽途中，駕車經過羅馬尼亞一處「熊出沒」地帶。男子期間停車餵食一頭母熊及一隻幼崽，結果遭到母熊突然站立襲擊並試圖拖出車外，導致左臂被熊嚴重咬傷，後接受緊急手術。



綜合外媒報道，比熱夫當時與朋友駕車前往布達佩斯觀看歐冠決賽，並如同往年一樣途徑羅馬尼亞熱門景點「熊之路」地區，期間停車餵熊。

據網絡影片顯示，被餵食的母熊突然站立衝撞車輛左側。比熱夫稱當時車窗雖然處於關閉狀態，但車玻璃對熊來說「就像一張紙」。母熊隨即衝破車窗，將爪子伸入車內，試圖將比熱夫拖出車外。

保加利亞46歲男子比熱夫（Georgi Bizhev）5月27日前往匈牙利觀看足球比賽途中，駕車經過羅馬尼亞一處「熊出沒」地帶。男子期間停車餵食一頭母熊及一隻幼崽，結果遭到母熊突然站立襲擊並試圖拖出車外，導致左臂被熊嚴重咬傷，後接受緊急手術。（影片截圖）

比熱夫表示，幸好自己當時有扣安全帶，因此一定程度阻擋母熊的拖拽。他隨後鳴笛並大聲呼喊，試圖嚇走這頭熊，最終才得以脫身。但其左臂因保護臉部，避免被母熊抓傷而遭嚴重咬傷，在接受緊急手術後仍需三至四個月康復。

儘管在羅馬尼亞餵食野生熊屬違法行為，且會被處以巨額罰款，但仍有許多遊客湧入該地區觀賞野生動物並進行餵食，有的餵熊站點甚至有人出售熊糧。