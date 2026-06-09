特朗普觀戰NBA遭柴台　球迷花高價卻因高規格安保錯過開賽｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月8日現身紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG），觀戰NBA總決賽第三場，成為美國史上首位在任期間親臨NBA總決賽現場的總統，但現場安保升級影響球迷觀賽，多名球迷發出陣陣噓聲表達不滿。



因特朗普到場，安保規格全面升級，實施機場級嚴格安檢，球館周邊架設大量圍欄、提前數小時劃設封控區域，同時取消戶外球迷觀賽派對。嚴密安檢導致入場速度大幅延緩，開賽前一小時館內仍逾半座位空虛，不少持票球迷錯過開賽。

本次賽事由紐約人對戰馬刺，是紐約人時隔27年再度迎來總決賽主場賽事。有球迷抱怨：「我真希望他沒來，他根本不是真球迷，只會把事情搞砸，我們等這一刻等了一輩子，結果他卻像對待其他所有事情一樣，把一切都變成了他自己的事。」

圖為2026年6月8日，美國總統特朗普現身紐約麥迪遜廣場花園，觀賞NBA紐約人對馬刺的總決賽第三場賽事。（Reuters）

特朗普抵場時，現場響起陣陣噓聲，多名球迷表達不滿，認為其到場攪亂難得的觀賽體驗、將賽事政治化。不過也有球迷選擇淡化政治，專心享受賽事。

本次特朗普以球隊老闆嘉賓身份免費觀賽，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）也自費近千美元購票出席，兩人向來立場對立，當晚卻意外互動友好，成為賽場另一話題。