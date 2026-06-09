美國法院叫停特朗普H-1B天價簽證費政策　裁定屬非法稅收

美國波士頓地區法官索羅金（Leo Sorokin）6月8日作出裁決，正式撤銷特朗普政府針對H-1B高技能簽證開徵的10萬美元（約78萬港元）費用，認定該措施屬未經國會授權的非法稅收。



H-1B簽證是美國的一種臨時工作簽證，有效期通常為三年，可延長至六年。該簽證允許美國公司僱傭外籍專業技術人員，以填補國內難以找到合適人才的職位空缺。

該爭議政策源自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年9月發布的行政公告，政府聲稱H-1B計劃「已被蓄意利用，以低薪、低技能的勞動力取代而不是補充美國工人」，因此大幅漲費，費用從數千美元提高至10萬美元。

美國總統特朗普宣佈對申請H-1B簽證的申請人徵收10萬美元的費用。（Getty Images）

此案由20個民主黨州總檢察長聯合提告，法官發布42頁裁決書，明確總統僅有入境管制權，無憲法授權徵稅，移民法亦不支持該收費。

索羅金在裁決中認定，該費用實際上是一種稅收，而非政府所辯護的「屬合法罰款」。這項裁決為高度依賴外籍技術人才的科技業帶來喘息，亞馬遜、微軟、Meta等企業常年大量申請H-1B簽證。

對此，白宮回應堅持政策合法，外界預測特朗普政府將提起上訴。