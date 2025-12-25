美聯邦法官裁定特朗普H-1B簽證費新政合法　當地商會表示失望

美國華盛頓特區聯邦地區法院法官豪厄爾（Beryl Howell）12月24日裁定，美國總統特朗普政府對新申請H-1B高技能外國勞工簽證徵收10萬元費用的作為合法，駁回美國商會提出的訴訟。法官認定，總統依據國會賦予的廣泛移民管理權限發布相關公告，並未違反聯邦法律。美國商會代表對裁決表示失望，稱許多中小企業難以負荷10萬元的簽證費，並表示商會正評估進一步法律途徑，確保H-1B制度能依國會原意運作，讓不同規模的企業都能延攬所需人才。



路透社報道，法官在判決中指出，國會授權總統在移民與外國人入境議題上享有高度裁量權，允許其在認定符合美國利益的情況下，對外國人入境施加限制。他還強調，政策本身是否明智屬於政治判斷，並非法院職權範圍，只要公告內容符合法律，就必須予以維護。

法官指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已提出充足說明，主張H-1B制度在某些情況下可能排擠美國勞工，並舉出部分企業裁撤美國員工之際，仍大量申請H-1B簽證的例子。

特朗普第二任期將如何處理H-1B簽證問題，成為他上任後第一個焦點所在。(Reuters)

美國商會此前代表約30萬家企業、「美國大學協會」(Association of American Universities)、非營利組織及其他團體共同提告，主張這項高額費用與聯邦移民法的精神相悖，迫使企業在大幅提高人力成本與縮減聘雇之間抉擇，影響醫療、科技與公共服務人力。