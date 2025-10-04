特朗普調高H-1B簽證費至10萬美元 遭勞工團體提訴訟指越權
據英媒報道，一個由美國工會、雇主和宗教團體組成的聯盟10月3日（周五）提出訴訟，試圖阻止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對高技術外國勞工的H-1B簽證徵收10萬美元（約78萬美元）費用的決定。
據路透社報道，訴訟在三藩市聯邦政府提出，是首宗針對特朗普9月19日宣布徵收該費用的訴訟。報道指特朗普此舉是試圖進一步限制移民進入美國。
報道指，這宗官司的原告包括全美汽車工人聯合會（United Auto Workers union）、美國大學教授協會（American Association of University Professors）、一間護理招聘機構和一些宗教組織。他們表示，儘管特朗普擁有限制某些外國人入境的權力，惟並不代表他可以推翻原有制定H-1B簽證計劃的法律。
全美汽車工人聯合會就向特朗普政府提出訴訟發聲明：
白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）在一份聲明中表示，特朗普政府採取了合法行動：「阻止企業濫用制度並壓低美國工資，同時為需要從海外引進最優秀人才的雇主提供確定性。」
H-1B簽證計劃讓美國雇主在專業領域聘請國內無法尋獲的外國勞工，科技公司特別依賴獲得H-1B簽證的勞工。
外界一直有批評指，這些計劃經常被雇主濫用，讓他們以更廉價的外國勞動力取代美國工人。但商業團體和大型企業則表示，H-1B簽證是解決特定美國勞工短缺問題的關鍵手段。
目前，擔保H-1B簽證工人的雇主通常只需支付2,000至5,000美元（約15562至38905港元）的費用，具體取決於公司規模和其他因素。
