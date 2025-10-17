美國商會提起訴訟　反對特朗普提高H-1B簽證費至10萬美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月簽署行政命令，將企業為H-1B申請人支付的費用提升至10萬美元（約77.7萬港元）。美國商會（US Chamber of Commerce）周四（10月16日）起訴特朗普政府，指出其大幅提高H-1B申請費的行為違法、推翻了國會判決。



《華爾街日報》報道，美國商會在向華盛頓特區聯邦法院提交的訴狀中表示：「總統對非公民進入美國擁有重大權力，但該權力受到法規的約束，不能直接與國會通過的法律相抵觸。」

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

美國商會行政副總裁兼首席政策官Neil Bradley表示：「10萬元簽證費將使美國雇主，尤其是初創企業和中小型企業難以利用H-1B計劃，該計劃由國會明確制定，旨在確保各種規模的美國企業都能獲得在美發展業務所需的全球人才。」

這項訴訟使美國商會成為少數幾個就特朗普政策向法院發起挑戰的商業團體之一。美國一些主要科技公司都在利用H-1B招攬人才。

美國商會是該國最大的親商遊說團體之一，此舉經過了數週的準備和審議。知情人士透露，在特朗普總統宣布H-1B申請費上漲後不久，一些商會官員就開始研究可能的法律挑戰。