美國前司法部長邦迪確診患甲狀腺癌　已低調抗癌數周

美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）被曝確診患甲狀腺癌。邦迪表示自己目前正在接受包括手術在內的治療，稱仍在康復中，但「狀況還不錯」。



綜合外媒報道，邦迪在遭特朗普（Donald Trump）撤職後不久便收到確診結果。儘管患癌，邦迪仍在持續工作，並將加入白宮新成立的AI諮詢委員會——總統科學與技術顧問委員會。

播客主持人、前白宮顧問米勒（Katie Miller）在社交媒體上發帖稱，「邦迪在過去幾周里一直在默默地與癌症作鬥爭」，並補充說邦迪「心地善良」。

2025年2月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和司法部長邦迪（Pam Bondi，右）在白宮舉行的就職儀式上合影。（Reuters）

特朗普此前4月2日宣布解除司法部長邦迪的職務，主要原因在於不滿她處理已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件的方式，特朗普因涉及案情引至社會傳來不滿聲音，並且特朗普對邦迪的不滿情緒已持續數月。

特朗普當時稱，邦迪在過去一年中的工作表現出眾，讓美國治安大幅轉好，而她即將轉任一個私營部門中一個極為重要的新職位，還補充美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）會在此期間暫時代理司法部長一職。