中國限制稀土致日本進口量銳減　日媒：特朗普政府促恢復供應

《日經新聞》6月9日引述了多位美國和日本外交消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）政府敦促中國恢復對日本的稀土供應，理由是擔心全球供應鏈中斷。



有日媒指出，中國將稀土列為戰略資源並強化出口管制，受日中關係惡化影響，中國對日稀土出口量近期大幅下滑。今年3月及4月中國對日本的稀土出口量，分別較去年同期銳減88%及82%。

其中，電動車不可或缺的鏑與鋱，自今年1月起對日本出口已完全歸零。另一種重要稀土元素釔（Yttrium）的出口，減少情況也相當嚴重。釔廣泛應用於雷射醫療設備、半導體製造設備、航空及太空產業，被認為難以找到替代品。今年1月至4月，日本進口量較去年同期減少超過9成。

電動車不可或缺的鏑與鋱，自今年1月起中國對日本出口已完全歸零。(Getty)

報道指，中國自1月起依據軍民兩用品項出口管制規定，進一步加強對日本的出口審查。中方不滿日本首相高市早苗去年11月於國會針對「台灣有事」發表的言論，因此利用掌握全球約7成稀土產量的優勢，對日本施加更大經濟壓力。

報道還指，日本企業正加速轉向澳洲、印度等國尋找替代來源。日本企業正積極尋找中國以外的替代方案，如有日企已投資澳洲稀土礦區；另有日企在評估於印度興建不使用重稀土的釹磁鐵工廠。澳洲目前是全球第3大稀土生產國，印度則排名第6。