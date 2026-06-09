高市早苗支持率下滑創執政來最低　物價油價高漲引民憤

日本主要媒體的民意調查顯示，首相高市早苗支持率節節下滑，創下執政以來的最低紀錄。高市支持率下跌，主要原因是民眾對油價上漲和石油產品短缺的擔憂，以及物價居高不下。



高市早苗今年2月在眾議院選戰中勝出，之後訪問美國，大搞女力外交，將支持率維持在70%的高位。但外交紅利無法持久，近期各大媒體的民調都凸顯她的支持率呈下降趨勢；《日經新聞》公布5月底民調為66%，下滑六個百分點；《朝日新聞》60%，《每日新聞》則下跌至50%。

2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（右）與到訪的日本首相高市早苗（左）合影，照片中她戴上李在明贈送的眼鏡。（Reuters）

應對物價上漲的措施被指是拉低高市支持率的一大主因。《每日新聞》報道，只有13%的受訪者認為她應對物價上漲的措施充分。

此前對高市政權寄望甚高的18歲到29歲人群，也轉而對她進行批評，表示支持她的人減少至45%；僅16%滿意她應對物價的措施。

高市6月5日通過總額為3萬億日圓（約1468億港元）的追加預算，是為應對油價上漲和通脹。但輿論批評「用於舒緩民困的有效扶持措施還未有具體內容」。

再者，她探討以兩年期限將消費稅從8%降至1%；但評論認為，生產商、批發商和配送公司等多個環節需要調整，超市貨架上的商品價格未必會立刻下降，估計降低消費稅效應，無法成為政治籌碼。

2026年5月4日，日本首相高市早苗於澳洲坎培拉國會大廈，與澳洲總理阿爾巴尼斯（不在圖內）舉行記者會時做出反應。（路透社 / Hollie Adams）

資深政客小澤一郎認為，高市最大的敗筆是眼下的中東局勢。持續的動盪局勢將在夏季進一步拉高電價和天然氣價格。日本人對物價上漲有着異常強烈的牴觸情緒，高市若無視民眾受物價飛漲之苦，將嚴重打擊支持率，她的政治生命或被畫上句號。

日本雜誌《東洋經濟》引述自民黨內部消息透露，高市在自民黨內的地位並不穩定。黨內匿名人士放話稱，估計高市無法挨過秋季（即10月）。10月份，高市將以進行內閣改組和實施黨內人事變動。她極可能排除異己，包括幹事長鈴木俊一。

鈴木是黨內「造王者」麻生太郎的妹夫，自民黨內將出現內鬥。據報道，麻生已在醞釀「後高市」時代，可能被扶持的包括外長茂木敏充、防長小泉進次郎以及政調會長小林鷹之。

本文獲《聯合早報》授權轉載

