日本輟學女靠「ChatGPT」求職開外掛　AI寫履歷斬獲5大企業聘書

人工智能（AI）時代下，求職不再舉步維艱！日本一名22歲女子，雖然高中輟學、大學也並非頂尖，但靠著「ChatGPT」協助自我分析、履歷撰寫和面試準備，成功收到五間名氣與實力兼具的大企業錄取通知。這名女子直言，有AI工具幫助，找工作「易如反掌」。



AI助攻求職 堪稱超強外掛

日本最大的人力招募暨綜合媒體公司「Mynavi」調查顯示，大學畢業生中，有超過80％都會使用AI工具，其中許多新鮮人都用於「求職」，製作履歷、面試準備越來越普遍。

日本一名22歲女子學歷平平，但靠ChatGPT協助，成功收到五間大企業的錄取通知。（GettyImages）

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22歲女子田村穗乃香（化名）表示，雖然學歷平平，但憑藉AI幫助，仍順利錄取五家知名大媒體公司。她指出：

工作申請表上的問題，通常每個都需要1,000字，我先自己寫300字左右，然後讓ChatGPT『擴充』，瞬間就成為一篇專業文字，又不失去自我風格。

此外，田村穗乃香也會請ChatGPT幫忙分析自我個性，找出特別的優勢，能夠在求職中強調，藉此脫穎而出。ChatGPT也會協助面試準備，田村穗乃香利用AI生成約50個問題，反覆利用這些問題進行問答訓練。

田村穗乃香表示：

我原本以為找工作很容易，我也沒說謊，每個人都會在某種程度上誇大自己的背景與經歷。事實上，ChatGPT只是在最大限度地挖掘我的潛力。

她透露，在其中一家公司面試時，ChatGPT生成的問題派上用場，讓她表現良好。

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