世界盃2026｜開幕禮時間+表演陣容一覽！美墨加三國輪流上演

世界盃2026（World Cup 2026）在6月11日起（香港時間6月12日凌晨）開幕登場，這屆由美國、墨西哥、加拿大合辦，三地輪流上演開幕禮，雖然意大利無緣晉身決賽周，但三個開幕禮背後的團隊正是來自意大利。三場開幕禮的陣容各不同，包括拉丁天后Shakira、美國樂壇天后Katy Perry、韓國天團BLACKPINK的成員LISA等。



2026年6月6日，墨西哥球迷在活動上揮舞國旗（Reuters）

美墨加三地輪流上演世界盃開幕禮

世界盃2026開幕禮時間

世界盃揭幕戰6月11日下午3時（香港時間6月12日凌晨3時）在墨西哥城（Mexico City）舉行，由東道主墨西哥迎戰南非，首場開幕禮便是在這場比賽前上演，根據官方公布，各開幕禮會於賽前90分鐘登場，即香港時間6月12日凌晨1時半左右開始。

加拿大與美國也會分別在其國家隊出戰前舉行開幕禮。第二場開幕禮在加拿大多倫多（Toronto）舉行，為當地時間6月12日下午1時半（香港時間6月13日凌晨1時半）。

第三場開幕禮在美國洛杉磯（Los Angeles）上演，時間為當地6月12日下午7時半（香港時間6月13日早上7時半）。

開幕禮由意大利團隊操刀

開幕禮將以各主辦國的語言舉行，每場時間約30分鐘，另加15分鐘的儀式環節。所有開幕禮都將圍繞一個共同的創意理念展開，透過當地文化詮釋世界盃賽事。

總部位於意大利米蘭的Balich Wonder Studio將負責這次橫跨三國的三個開幕禮，這家企業曾參與負責2022年卡塔爾世界盃的開幕禮和閉幕禮，並參與過歷來16屆奧運和殘奧開幕禮及許多國際盛事，包括今年在意大利舉行的冬奧。

這家公司稱「這三個國家之間的關係最近有些複雜，因此加強彼此間的團結至關重要」，其由約30人組成的核心團隊在米蘭為開幕禮計劃工作約18個月，此外各主辦國有約300名工作人員，意味總人數約900人。

墨西哥開幕禮有什麼表演？

首場開幕禮主題包括慶祝並展示拉丁美洲的優秀人才。除了歌手外，國際足協（FIFA）指「在墨西哥，這一理念會透過充滿慶祝氣氛的『剪紙藝術』（即一種在薄紙上剪出圖案的墨西哥傳統工藝）得以生動體現，它象徵著傳統、精湛的技藝和歡樂。」

來自哥倫比亞的拉丁天后Shakira將帶同尼日利亞歌手Burna Boy一起表演，他們正是這屆世界盃主題曲《Dai Dai》的演唱人。

其他表演嘉賓還有多位拉丁音樂人代表，包括墨西哥的歌手Alejandro Fernández、Lila Downs、Belinda、樂團Los Ángeles Azules與Maná，還有來自委內瑞拉的Danny Ocean、來自哥倫比亞的J Balvin。

揭幕戰為墨西哥對南非，在開幕禮上，南非小天后Tyla也會獻聲。

加拿大開幕禮有什麼表演？

據國際足協指，在加拿大舉行的開幕禮上，獎盃將重新設計成「馬賽克圖案（mosaic），象徵構成加拿大的人民、文化和社區」。

表演嘉賓包括加拿大知名歌手Michael Bublé與Alanis Morissette，還有Alessia Cara、William Prince、Nora Fatehi、Jessie Reyez、巴勒斯坦裔歌手Elyanna等。

美國開幕禮有什麼表演？

在這場於加州洛杉磯舉辦的開幕禮，表演藝人包括在加州出生的樂壇天后Katy Perry、來自泰國的BLACKPINK成員LISA、巴西歌手Anitta、尼日利亞歌手Rema、南非歌手Tyla、美國饒舌歌手Future等。

據國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）指，這場開幕禮的演出陣容體現美國文化多樣及其眾多海外僑民的活力，突顯美國在音樂、娛樂和流行文化領域的深遠影響，同時展現音樂將民眾凝聚在一起的力量。