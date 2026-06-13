世界盃2026｜美國開幕禮壓軸登場　Katy Perry與Lisa領銜獻唱

萬眾期待的世界盃2026（World Cup 2026）終於開幕，這屆由美國、墨西哥、加拿大合辦，三地輪流上演開幕禮。美國的開幕禮於洛杉磯市的SoFi球場（又稱洛杉磯球場）舉行。據國際足協（FIFA）的官方介紹，美國女歌手Katy Perry將領銜一眾歌手進行演唱，其中包括著名樂隊BLACKPINK的成員LISA。



美國開幕禮有什麼表演？

在這場於加州洛杉磯舉辦的開幕禮，表演藝人包括在加州出生的樂壇天后Katy Perry、來自泰國的BLACKPINK成員LISA、巴西歌手Anitta、尼日利亞歌手Rema、南非歌手Tyla、美國饒舌歌手Future等。

Lisa為世界盃主唱的歌曲GOALS：

LISA將為世界盃美國開幕禮獻唱：

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據國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）指，這場開幕禮的演出陣容體現美國文化多樣及其眾多海外僑民的活力，突顯美國在音樂、娛樂和流行文化領域的深遠影響，同時展現音樂將民眾凝聚在一起的力量。

在開幕禮結束後，美國隊將壓軸登場，迎戰南美勁旅巴拉圭。