世界盃2026｜墨西哥開幕禮登場　Shakira與Andrea Bocelli齊獻唱

萬眾期待的世界盃2026（World Cup 2026）終於開幕，這屆由美國、墨西哥、加拿大合辦，三地輪流上演開幕禮。首個開幕禮在墨西哥城舉行，據國際足協（FIFA）的官方介紹，哥倫比亞天后Shakira與意大利著名男高音Andrea Bocelli將與一眾歌手參與演出。



墨西哥開幕禮有什麼表演？

首場開幕禮主題包括慶祝並展示拉丁美洲的優秀人才。除了歌手外，國際足協指「在墨西哥，這一理念會透過充滿慶祝氣氛的『剪紙藝術』（即一種在薄紙上剪出圖案的墨西哥傳統工藝）得以生動體現，它象徵著傳統、精湛的技藝和歡樂。」

由Shakira與Burna Boy主唱的Dai Dai：

來自哥倫比亞的拉丁天后Shakira將帶同尼日利亞歌手Burna Boy一起表演，他們正是這屆世界盃主題曲《Dai Dai》的演唱人。

其他表演嘉賓還有多位拉丁音樂人代表，包括墨西哥的歌手Alejandro Fernández、Lila Downs、Belinda、樂團Los Ángeles Azules與Maná，還有來自委內瑞拉的Danny Ocean、來自哥倫比亞的J Balvin以及來自韓國的Ejae。

揭幕戰為墨西哥對南非，在開幕禮上，南非小天后Tyla也會獻聲。