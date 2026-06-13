世界盃2026｜加拿大開幕禮登場　Michael Bublé與一眾歌手獻唱

萬眾期待的世界盃2026（World Cup 2026）終於開幕，這屆由美國、墨西哥、加拿大合辦，三地輪流上演開幕禮。加拿大的開幕禮於多倫多市的BMO球場（又稱多倫多球場）舉行。據國際足協（FIFA）的官方介紹，加拿大男歌手Michael Bublé將與一眾歌手參與演出，而另一位加拿大女歌手Alanis Morissette將會負責奏唱加拿大國歌。



加拿大開幕禮有什麼表演？

據國際足協指，在加拿大舉行的開幕禮上，獎盃將重新設計成「馬賽克圖案（mosaic），象徵構成加拿大的人民、文化和社區」。

Michael Bublé參與拍攝支持加拿大隊的廣告：

表演嘉賓包括加拿大知名歌手Michael Bublé與Alanis Morissette，還有同樣來自加拿大的Alessia Cara、William Prince、Nora Fatehi、Jessie Reyez、來自孟加拉的DJ Sanjoy、來自法國的Vegedream和巴勒斯坦裔歌手Elyanna等。