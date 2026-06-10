世界盃｜賽事承載多重地緣對立　借足球再化解跨國政治矛盾？

2026年美加墨世界盃迎來歷史首次三國聯辦、48隊擴容賽制，規模創歷屆之最，卻也被視為史上政治與地緣紛爭最濃厚的一屆。紐約大學體育史教授Lindsay Sarah Krasnoff指出，本屆賽事的複雜政治背景史無前例。



首先，賽事東道國存在內部矛盾。美國近年對加拿大、墨西哥加徵關稅、釋放敵對言論，美墨、美加關係持續緊張，且三國將於賽事期間審查貿易協定，衝突與對立正在加劇。Krasnoff指出，雖然2002年日韓聯辦世界盃時，兩國有歷史矛盾，但狀況可控。

此外，美伊關係為賽事帶來爭議，這也是世界盃史上首次出現東道國與參賽國處於戰爭狀態的情況。此前美方拒絕伊朗代表團成員簽證，導致伊朗缺席世盃抽籤。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦暗諷，稱雖然歡迎伊朗，「但為了自身生命與安全，他們不應該出現」。

2026年5月16日，美國華盛頓特區有親伊朗民眾舉行遊行集會。（Reuters）

伊朗曾一度宣布棄賽，並申請在美國進行的小組賽移至墨西哥，卻屢遭國際足協（FIFA）駁回。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）堅定表示，伊朗必將如期參賽。值得注意的是，美伊兩隊素有體育對抗性政治傳統，1998年、2022年兩屆世界盃交手皆承載濃厚政治寓意，本屆仍有再度對壘的可能。

回顧歷史，多屆世界盃曾深陷政治爭議，從法西斯、軍政府主辦，遭外界質疑利用體育洗白政權；到2018年俄羅斯、2022年卡塔爾兩屆賽事，也因人權爭議、勞工問題飽受外界批評。此外，冷戰時期東西德對決、福克蘭戰爭後的「上帝之手」（Hand of God）經典對戰，都讓球場較量承載了濃厚的意識形態與戰爭對立色彩。

在福克蘭戰爭幾年後，英格蘭與阿根廷在1986年世界盃上對戰，阿根廷隊的馬勒當拿憑「上帝之手」在8強拍走英格蘭，成為世界體壇經典一幕，該場比賽不僅被視為阿根廷隊的勝利，更是成為國家主權與民族氣節的象徵。（Getty Images）

外界坦言，本屆賽事地緣裂痕空前嚴峻，能否延續歷屆賽事「以球化解隔閡」的魔力，讓體育蓋過政治紛擾，仍是未知數。