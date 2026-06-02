倫敦地鐵勞資談判無進展　員工6月2及4日發起罷工

倫敦市交通局（TfL）與 英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）6月1日無法就改善待遇談判達成共識，工會宣布在2及4日發起工業行動，多條倫敦地下鐵路線被迫停駛。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，倫敦地鐵引入四天工作週計劃，但工會認為新措施對輪班時間及其他重要問題帶來影響，因此勞資雙方希望透過談判解決分歧。

工會曾在5月取消罷工，外界一度憧憬有關爭議可獲解決，惟在1日的談判中，勞資雙方無法取得共識，工會宣布如期在2日發動罷工。不過另一工會英國火車司機工會ASLEF則歡迎四天工作計劃，所以不會參與今次罷工。

圖為2026年4月22日，倫敦地鐵中央及皮卡迪利線霍本（Holborn）站的告示牌顯示，受到罷工影響，列車服務暫停至中午12時。（張子傑 攝）

報道指，近半倫敦地鐵司機參與工業行動，當局預計環狀線（Circle line）及皮卡迪利線（Piccadilly line）的列車停駛；大都會線（Metropolitian Lian）及中央線（Central Line）行駛倫敦市中心路段服務亦停頓。

伊利沙伯線（Elizabeth Line）、地上鐵（Overground）、碼頭區輕便鐵路（DLR）服務則維持正常；巴士運作亦如常，但警告可能非常繁忙，行駛速度亦受到路上額外交通影響。

圖為2026年4月21日，倫敦地鐵員工發起罷工，位於北倫敦的皮卡迪利線阿仙奴（Arsenal）站大閘關上。（張子傑 攝）

倫敦交通局營運總監Claire Mann表示，四天工作週制屬自願性質，當局希望為員工改善工作與生活之間的平衡；而無意接受的員工仍可繼續維持現有的五天工作週制度。