倫敦公園挖出62年前時空膠囊　內藏「神秘紙條」英男照做爽賺一筆

英國倫敦日前上演了一場「時空穿越」神秘巧合！一名建築工人在清理水晶宮公園（Crystal Palace Park）一尊歷史雕像時，意外挖出了一個1964年埋下的時空膠囊。令人毛骨悚然的是，膠囊內除了放有4枚古老的英國硬幣，還附帶了一封「詭異的信」，信中竟然明確指引撿到膠囊的人「拿這些錢去賭馬」，最後真的讓發現者賺了一筆意外之財。



雕像下驚見發黃字條！62年前時空旅人指定「拿去賭這匹馬」

BBC報道，這一不可思議的事件發生在倫敦南部的水晶宮公園。當時負責執行耗資2,200萬英鎊公園升級計畫的建築工人多林（Craciun Marius Dorin），在搬遷維多利亞時代著名園林設計師約瑟夫．帕克斯頓爵士（Sir Joseph Paxton）的半身雕像時，意外在底座下方發現了這個用塑膠布嚴密包裹的神秘膠囊。

一名建築工人在清理水晶宮公園（Crystal Palace Park）一尊歷史雕像時，意外挖出了一個1964年埋下的時空膠囊。（FB@Crystal Palace Park Trust）

膠囊內附帶了一封「詭異的信」：

膠囊內裝着4先令2克朗（相當於現今約10英鎊）的古老硬幣，以及一張發黃的字條。紙條上寫着，這筆錢是當年在埃普索姆德比大賽（Epsom Derby）中，押注一匹名叫「聖誕老人（Santa Claus）」的馬贏得的獎金，信中特別叮嚀後世撿到此信的人，務必將這筆錢拿去押注另一匹「名字能與聖誕節產生聯繫」的賽馬。

起雞皮疙瘩！今年名冊真有這匹馬 連挖到的工人名字也叫「聖誕節」

原本眾人只當作是一場歷史玩笑，沒想到工地主任史莫斯（Josh Smalls）翻閱今年的Betfred德比日馬匹名冊後，全身起雞皮疙瘩：

令人難以置信的是，今年的參賽名單中，真的有一匹馬就叫做『聖誕節（Christmas）』！

更神秘的巧合還在後頭。第一時間挖出膠囊的羅馬尼亞籍工人多林笑著透露：「我是羅馬尼亞人，而我的姓氏『Craciun』在羅馬尼亞語裹，意思恰巧就是『聖誕節』！這難道不瘋狂嗎？」

從小在賽馬家族長大的經理斯莫爾斯認為這絕對是天意，他直呼自己像是「過聖誕節的孩子一樣興奮」，隨即果斷下了20英鎊賭注押「聖誕節」獨贏，並表示：

我查了過去幾年的名冊，根本沒有其他帶有聖誕元素的馬，希望牠週六能贏，帶大家一起發財！

最終，聖誕節以7賠1的賠率順利奪冠，讓他成功抱回獎金。

至於這個引發全英熱議的1964年紙條與古老硬幣，目前已被妥善保存，預計將在本週末重新開放的水晶宮博物館（Crystal Palace Museum）公開展出。

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