倫敦格倫菲爾大廈72死大火案　57人與20家公司面臨刑事檢控

英國倫敦2017年的格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）住宅樓大火，共造成72人死亡，經公開調查確認，是政府、相關公司及消防部門失職所致。據英媒5月19日報道，倫敦警察廳表示，多達57人和20家公司將面臨刑事檢控，潛在罪行包括公司嚴重疏忽致人死亡、欺詐等。



報道指，警方計劃於今年9月底前向英國皇家檢察署（CPS）提交證據文件，最終起訴決定或需等到2027年6月，屆時距火災發生已過去10年，即使CPS決定提起訴訟，審判最早也要到2029年才開始。

倫敦警察廳針對該事故開展代號為「Operation Northleigh」、耗資1.5億英鎊（約15.72億港元）的調查，審查700個組織中15000人的行為，收集了1.65億份電子檔和14400份證人證詞，還耗資200萬英鎊（約2096萬港元）建造塔樓複製品備戰可能的庭審。

對此，代表部分遇難者家屬及倖存者的發言人表示這雖是「邁出重要一步」，但「已經耗時過長」，並一再呼籲當局不要再拖延；代表部分受害者律師則批評警方等待公開調查結束再推進刑事檢控，導致嚴重延誤。

目前，20個案件檔案中已有15個移交CPS，警方表示最終涉案人數和組織數量預計不會有大變化，強調會「一次過做好調查」，全力推動問責落地。