日本自民黨建議以現代化戰爭為目標　進一步增加國防預算

日本執政自民黨6月9日（周二）召開全體會議，為包括《國家安全戰略》在內的三份防衛文件的修改內容定調。雖然未列明具體數字，但認為現行安保文件設定的國防預算佔國內生產總值（GDP）2%的目標已不足以應對當前安全環境，並要求在五年內進一步提高防衛預算，為推進防衛力量改革鋪路。



日本政府計劃12月提交內閣，通過修改《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》及《防衛力整備計劃》三份安保文件，作為中長期的防衛方針。

2026年4月12日，日本東京，日本首相、自民黨（LDP）領袖高市早苗，在黨代表大會上與黨員們共同演唱黨歌。（Reuters）

此前，美國要求盟國增加防衛費，自民黨在此次的修正方案上，大力要求加碼防衛預算。自民黨列舉北約成員國和韓國以GDP佔比3.5%為目標、澳大利亞力爭達到3%的例子，主張日本也應以類似水平作為參考。

在評估當前的形勢上，自民黨強調周邊軍事活動活躍，列舉中國的軍事建設、朝鮮的彈道導彈研發以及俄羅斯軍機侵犯日本領空等問題。此外，報告還提及中國導彈戰力和無人機部署情況，建議建立一套能夠抵禦大規模飽和攻擊的系統。

自民黨指出，防衛目標要着重於軍備改革，引進太空技術和人工智能（AI），加大對國防產業的投資與扶持力度，自主研發作戰無人機。

分析指出，自民黨的安保修改建議是以應對現代化戰爭為目標。基於俄烏雙方70%到80%的傷亡與無人機作戰有關，日本的防衛變革也擬憑藉尖端的國產技術，以應對新的作戰方式。

2026年6月7日，日本陸上自衛隊的16式機動戰車在富士山附近的東富士訓練場進行年度射擊訓練。（Reuters）

《日經新聞》報道，中國製造的無人機佔全球市場約91%的份額，而日本製造的無人機僅佔3%。報道稱，在台海局勢持續緊張的背景下，中國動用大量無人機發動「飽和攻擊」的可能性不容忽視。

在拍板修改三個安保文件的內容前，日本政府也將參考首相府專家會議的建議。據報道，前一天的專家會議討論了歷屆政府堅持的「不擁有、不製造、不引進核武器」原則。

日本防衛界目前對減少參與亞洲事務的美國會使本區域出現「權力真空」感到擔憂。日本首相高市上台前一直主張有必要修改無核三原則，以作為美國「核保護傘」的延伸威懾。

報道稱，專家會議上也有支持重新檢視無核原則的意見。例如，聯合參謀本部參謀長山崎幸二在出席會議時強調「日本是被核武國家所包圍，存在核威脅。」防衛部前副部長黑江哲郎稱，三項無核原則確實有重新審視的空間。

2026年6月7日，日本靜岡縣禦殿場市東富士訓練場，日本陸上自衛隊的一門19式155毫米自動榴彈砲在富士山附近的年度訓練中進行射擊。（Reuters）

不過，專家會議上有學者對擁核持謹慎態度。因此，關於搭載長程導彈的潛艇發展計劃，專家草案要求「探討利用下一代動力」，未提到核能等具體的動力。首相府專家也認為有必要通過與志同道合的國家，建立外交與安全合作框架。

本文獲《聯合早報》授權轉載

