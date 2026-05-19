日媒揭自民黨安保三文件修訂草案　提出強化防空及持續作戰能力

日本自民黨面向今年內修改國家安全保障戰略等3份安全保障相關文件的提議草案5月18日（周一）曝光。草案指，鑒於俄烏衝突中的戰鬥方式發生重大變化，日本應該儘早部署旨在強化防空體系的攔截型無人機和高功率能量武器。此外，還要求確保「至少以年為單位」的持續作戰能力。為了加強反擊能力（對敵基地攻擊能力），草案指出應該研究運用長程導彈的新一代動力潛艇。



據共同網報道，關於國防預算，草案提到有必要參考北大西洋公約組織（NATO），增至相當於國內生產總值（GDP）3.5%等的舉措，但並未寫入具體數字目標及其財政來源。

2026年4月20日，日本自衛隊與菲律賓展開聯合演習。（Reuters）

草案也未提到首相高市早苗在就任前展示修改無核三原則的意願，僅表示為「將進一步確保以美國提供的核阻嚇力為中心的延伸威懾的可靠性」。

此外，草案又提到制定設想經濟混亂的新的事態類型、設立認定制度、以及適應事態發展的「立法措施」。似乎是考慮到圍繞中東荷莫茲海峽實際上被封鎖，日本國內出現是否應該派遣自衛隊的爭論，因此草案呼籲強化海上航道的防衛。

鑒於投入無人機已成新型戰鬥的主流，草案指出有必要建造「不單純依賴昂貴的攔截導彈就能承受大規模飽和式攻擊的體系」，還考慮將其用於反擊能力，提出導入可以遠端運用的無人機。草案要求在日本國內打造量產基礎，並積極投資人工智能（AI）技術。

至於持續作戰能力，草案提到將防衛裝備工廠國有化之後委託民間營運的方案，要求「完善有助於突發事態下增產能力的法律」。在裝備出口方面，草案提出應該將具有殺傷能力的武器加入《自衛隊法》規定的無償轉讓對象。

2026年5月6日，菲律賓北伊羅戈省，日本陸上自衛隊88式艦對艦導彈發射器在美菲聯合年度軍事演習「肩並肩」（Balikatan）期間，作為聯合特遣部隊（JTF）海上打擊演習的一部分進行發射。（Reuters）

報道指，自民黨計劃最快6月上旬正式整合提議。政府將參考自民黨的提議，在今年12月修改安保三文件。