共同社：自民黨最快6月提交安保三文件提議　潛艇未寫入核動力

共同社報道，日本自民黨安全保障調查會5月25日在全體會議上大致同意了，為修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件而提交給政府的提議草案；最快6月上半月向首相高市早苗遞交，並將就此展開協調。其中，對於為強化反擊能力而運用長射程導彈的潛艇，未有寫入核動力等特定動力。



報道指，執政聯盟夥伴日本維新會內部，認為需要指出有必要擁有核潛艇的理由。自民黨安保調查會事務局長本田太郎在會議後向日媒稱：「並非要排除核動力，詳細討論將在今後政府中展開。」

上述提議草案中，針對防衛費用提出增加至佔GDP比重3.5%的韓國、北大西洋公約組織（NATO）成員國及提出3%的澳洲，要求明確展現「本國防衛的國家意志」，惟未有列出具體數字目標。

草案的內容還包括，估算約20年後自衛隊招募對象人口將減少三成，提出「必須重新考慮包括額定人數和裝備配置等在內的戰力本身」。（Getty）

草案的內容還包括，估算約20年後招募對象人口將減少三成，提出「必須重新考慮包括額定人數和裝備配置等在內的戰力本身」。草案同時呼籲，提升自衛官的社會地位，以及推動運用AI人工智能實現人員精簡和無人化等。