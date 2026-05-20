自民黨提安保三文件修改建議　日媒：倡設定日本軍費新目標

據共同社5月20日報道，日本自民黨在為修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件而向政府提交的建議中，已著手探討設定新的防衛費（軍費）目標，並暗示有必要參考韓國、北約、澳洲的相關指標。



目前獲悉的建議草案提及，韓國的防衛費佔國內生產總值比例為3.5%，北約成員國多數已達成2%的目標，而澳洲則提出3%的目標。草案強調「沒有國家會幫助無自衛決心的國家」，並指出明確展現本國防衛意志與維護地區和平的決心，將有助於強化日美同盟的威懾力及與志同道合國家的合作。

自民黨要求政府確保必要預算，以在「5年內進行對防衛力的變革」。草案亦指出，應考慮擴大防衛省以外各省廳的「防衛關聯經費」預算對象，以推進綜合防衛體制的強化。

2026年5月6日，菲律賓北伊羅戈省，日本陸上自衛隊88式艦對艦導彈發射器在美菲聯合年度軍事演習「肩並肩」（Balikatan）期間，作為聯合特遣部隊（JTF）海上打擊演習的一部分進行發射。（Reuters）

根據2022年制定的現行《國家安全保障戰略》，包括相關經費在內，防衛費總額應達到GDP的2%。然而，隨著美國特朗普政府要求同盟國大幅增加防衛支出，日本國內關於提升比例的討論日益升溫。

自民黨安保調查會已於19日召開幹部會議進行討論，並計劃繼續協調，力爭於6月上旬彙總最終建議。草案同時要求政府在確保財源的同時，向國民進行細緻說明以謀求理解。