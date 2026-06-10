特朗普稱須就阿帕奇被擊落作出回應 伊朗否認曾蓄意攻擊
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月9日表示，美軍一架AH-64阿帕奇（Apache）武裝直升機在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏期間遭伊朗擊落，美國將予以回應，但未透露更多細節。不過，《華爾街日報》指他同日接受電話採訪時嘗試淡化事件，稱「沒什麼大不了的」（wasn’t a big deal），又指海上封鎖措施正令伊朗變得「非常貧窮」。
伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）向半島電視台表示，伊朗並未蓄意攻擊美軍阿帕奇直升機，也否認伊朗是此次事件的幕後主使。他又稱，在當前地區局勢高度緊張的背景下，此類事件也可能被「有意製造」。 伊朗國家媒體亦引述軍方消息稱，於過去24小時內，未在霍爾木茲海峽進行任何進攻性空中軍事行動。如果敵方以阿帕奇直升機墜毀為藉口，再次對伊朗發動敵對行動，伊朗將果斷回應。
特朗普在社交媒體上稱，剛獲軍方告知，一架在霍爾木茲海峽上空巡邏、高度先進的阿帕奇武裝直升機，於8日晚遭伊朗擊落，「美國必須對此襲擊作出回應」。
路透社報道，美國海軍水面無人機於當地時間9日凌晨，在阿曼海岸附近海域發現並救起兩名阿帕奇機組人員，也是海上無人系統首次執行此類救援任務。特朗普此前表示，兩人安然無恙。
美媒：遭伊朗無人機擊中 但未知是否蓄意
美國中央司令部（CENTCOM）證實阿帕奇直升機墜毀，但未說明墜機原因，稱事件正在調查中。據CENTCOM表示，兩名機組成員是於墜機約兩小時後被發現。消息人士稱，搜救行動持續了數小時，過程十分緊張。
美國Axios報道，美方初步調查認定，是一架伊朗無人機擊中了該直升機，導致其墜毀，但尚未確定是否蓄意攻擊。截至9日上午，兩名美國官員和另一名知情人士透露，調查仍在進行中，但特朗普隨後已將責任歸咎於伊朗。
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