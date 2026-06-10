美國中央司令部：向伊朗發動自衛性打擊　回應阿帕奇直升機遭擊落

美國中央司令部（US Central Command）表示，為回應一架美國陸軍阿帕奇直升機被擊落事件，其部隊於美東時間6月9日下午5時開始向對伊朗發動「自衛性」打擊。



美國中央司令部發文宣布向伊朗發動自衛性打擊：

美國中央司令部（CENTCOM）在網上發文表示，部隊於美東時間下午5時，在三軍統帥的指示下，開始向伊朗發動自衛性打擊，以回應昨日伊朗擊落美國陸軍阿帕奇直升機的事件。這次行動是對伊朗無端侵略行為的對等回應。

據伊朗法斯通訊社10日（周三）報道，伊朗霍爾木茲甘省（Hormozgan）東部地區傳出爆炸聲。

伊朗國營媒體也報道稱，錫里克地區（Sirik）已確認遭到砲彈攻擊。

伊朗梅爾通訊社稱，阿巴斯港（Bandar Abbas）附近聽到爆炸聲。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日較早時表示，美國軍方告知他，伊朗擊落了一架在霍爾木茲海峽阿曼海岸附近巡邏的直升機。

特朗普指：「機上兩名機師均安全無恙。儘管如此，美國必須對此攻擊作出回應。」