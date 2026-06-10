特朗普稱將回應直升機遭擊落　伊朗外長促撤離否則時刻面臨風險

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月9日（周二）表示，伊朗早前擊落一架美軍阿帕奇直升機（Apache）後，美國必須做出回應。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）其後敦促外國軍隊撤離霍爾木茲海峽，否則將「時刻面臨風險」。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則警告美國不要違背承諾，並威脅假如外交努力失敗，局勢將升級。



特康普9日（周二）在網上發文稱，美國軍方告知他，伊朗擊落了一架在霍爾木茲海峽阿曼海岸附近巡邏的直升機。

特朗普指：「機上兩名機師均安全無恙。儘管如此，美國必須對此攻擊作出回應。」

2026年6月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，伊朗早前擊落一架美軍阿帕奇直升機（Apache）後，美國必須做出回應。（Truthsocial@realDonaldTrump）

美媒引述兩名美方官員報道，這架直升機是被一架伊朗無人機擊落的。另一位知情人士則稱，擊落這架美國直升機的是一架伊朗「沙赫德」（Shahed）無人機。其中一位美國官員表示，目前尚不清楚無人機是蓄意擊落這架阿帕奇直升機，還是意外擊落。

在特朗普發表上述言論不久，伊朗外長阿拉格齊在X平台上表示，「由於自身人為失誤、意外事故或可能捲入交火，靠近我方領土的外國軍隊始終面臨風險。」

阿拉格齊認為：「為降低風險，最佳方案是外國軍隊盡快撤離，因為這種環境永遠不會容忍敵對勢力的存在。」

阿拉格齊呼籲外國軍隊撤離霍爾木茲海峽：

阿拉格齊強調，雖然德黑蘭更傾向於利用「外交語言，但正如我們勇敢的戰士向世界展示的那樣，我們也懂得其他語言。」

阿拉格齊的言論呼應了卡利巴夫同日較早時的貼文，後者表示：「（雖然）我們傾向使用外交辭令，但我們更精通其他語言。如果你違背承諾，我們就改用我們最擅長的語言。你騎的是自己選的馬！」

阿拉格齊在貼文中提到，霍爾木茲海峽冰不屬於國際水域，而是由伊朗和阿曼共同擁有。他誓言，伊朗軍方時刻保持警惕，防範「任何侵犯伊朗領空、領土或領海的行為」。

2026年6月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）表示，伊朗早前擊落一架美軍阿帕奇直升機（Apache）後，美國必須做出回應。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，右）其後敦促外國軍隊撤離霍爾木茲海峽，否則將「時刻面臨風險」。（Reuters）

報道指，儘管霍爾木茲海峽位於伊朗及阿曼的領海範圍內，但根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），它仍被視為國際海峽，這代表包括軍艦在內的外國船隻享有不受限制的「過境通行權」。伊朗與美國均不承認《聯合國海洋法公約》，德黑蘭拒絕接受該公約的過境通行條款。