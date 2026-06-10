特朗普：伊朗擊落美軍阿帕奇直升機 美國必須作出回應
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月9日表示，美軍一架AH-64阿帕奇（Apache）武裝直升機在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏期間遭伊朗擊落，美國將予以回應，但未透露更多細節。美國Axios引述美國官員消息稱，初步認定直升機遭一架伊朗無人機撞擊導致墜毀，但未確定是否為蓄意行為，仍然在調查中。
特朗普在社交媒體上稱，剛獲軍方告知，一架在霍爾木茲海峽上空巡邏、高度先進的阿帕奇武裝直升機，於8日晚遭伊朗擊落，「美國必須對此襲擊作出回應」。
路透社報道，美國海軍水面無人機於當地時間9日凌晨，在阿曼海岸附近海域發現並救起兩名阿帕奇機組人員。特朗普此前表示，兩人安然無恙。
美國中央司令部（CENTCOM）證實阿帕奇直升機墜毀，但未說明墜機原因，稱事件正在調查中。
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