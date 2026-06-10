美媒：美伊已就核問題展開談判　聚焦暫停鈾濃縮15年等四大議題

美國媒體6月9日報道，美國與伊朗的正就核問題進行談判，並聚焦四大議題。美國官員表示，談判已形成一項協議的模糊框架，前提是伊朗首席談判代表、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）的決定不被伊朗革命衛隊（IRGC）和強硬派政客推翻，以及美國提議今夏在瑞士舉行的更深入談判能夠成事。



圖為2005年3月30日，伊朗總統哈塔米（Mohammad Khatami，不在圖中）參觀中部城市伊斯法罕（Isfahan）的鈾轉化設施。（Getty Images）

美國《紐約時報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的助手們，已與德黑蘭就核協議展開談判。據美國官員和外交官透露，談判的4個主要要點如下：

1. 長期暫停鈾濃縮活動：美國一直要求伊朗停止鈾濃縮至少20年內，伊朗方面提出暫停10年。但美國官員認為，伊朗最終以15年達成協議。

2. 稀釋現有濃縮鈾庫存：美國官員表示，美國將與國際原子能機構（IAEA）合作，對伊朗現有濃縮鈾庫存進行稀釋處理。伊朗官員則稱，美國只能作為觀察員參與。

3. 伊朗拆除核設施：美國要求伊朗拆除其3大核設施——納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）。伊朗已討論拆除其中兩處設施，但堅持保留一處，以證明其沒有放棄其所稱的「濃縮權利」，這一問題可能成為障礙。

4. 伊朗接受突擊檢查：美國希望國際核查人員能夠在伊朗境內任何時間、任何地點實施突擊檢查，目前尚不清楚伊朗政府是否願意接受此要求。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

報道指出，特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）近日到訪問橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory），探討移除和稀釋伊朗鈾所需的設備和專業知識，會見了數十位能源部門和情報部門的專家，顯示他們認為距離達成協議已經非常接近。