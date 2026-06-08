美媒：特朗普中東特使田納西州秘密召集核專家　商討核談判事宜

據Axios於6月5日（周五）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿丈夫庫什納（Jared Kushner）上周四已前往位於田納西州（Tennessee）的橡樹嶺國家實驗室，與一組可能在與伊朗核談判中發揮作用的技術專家團隊進行磋商。



報道指，一位美國官員表示，「在橡樹嶺的會晤並不意味着一定會達成協議，但這表明談判正處於非常認真的階段，很有可能達成協議，我們希望做好準備。」

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

白宮正試圖與伊朗達成諒解備忘錄，以結束戰爭並啟動核談判，並希望在談判啟動時有專家隨時待命。據參與調解的美國官員及地區消息人士透露，美伊雙方在諒解備忘錄的若干細節上仍有分歧。消息人士稱，談判已進入最後階段，但最終能否達成協議仍不明朗。

美國部分頂尖的鈾加工與離心機技術專家，現任職於橡樹嶺國家實驗室及Y-12國家安全大樓。許多核材料和設施過去皆經由田納西州轉運。