特朗普要求修改伊朗協議草案　涉及核材料獲取及霍爾木茲海峽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月31日在聽取伊朗協議簡報後，要求其談判團隊就已達成的草案提出多項修正，當中涉及核材料獲取和霍爾木茲海峽。此舉可能使本已接近完成的協議最終敲定時間推遲數日。



美媒Axios報道，兩名知情美國官員透露，特朗普在上周四的形勢室會議中，要求修改草案中關於伊朗核計劃的條款。現行草案包含伊朗不尋求核武的承諾，但特朗普希望就伊朗濃縮鈾庫存的處理方式與時程，加入更具體規定。

一名高級行政官員表示：「重點是美國如何取得這些材料，以及具體時程。」特朗普亦要求修改關於重開霍爾木茲海峽的措辭。

2026年5月30日，無人機影片顯示了從阿曼穆薩丹看到的停泊在霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

白宮官員在會後向記者表示，特朗普「只會簽署對美國有利、符合其紅線，並能確保伊朗永遠無法擁有核武器的協議」。儘管本週稍早有美國官員稱德黑蘭已準備簽署，協議僅待特朗普批准，但伊朗官方媒體亦表示尚未同意最終文本。

有高級行政官員指出，預計需約三天時間才能得到伊朗方面的回應，並解釋延遲部分原因在於伊朗談判人員所處環境不便通訊。該官員表示協議最終將會達成，但時間可能是「一週，或更短、更長」。

伊朗官方媒體則報道協議已接近完成但未最終確定，並稱伊朗將獲得數十億被凍結資金，白宮對此予以否認。雙方將就修正內容展開新一輪談判。