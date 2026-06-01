美國退回修訂版和平方案 特朗普針對核問題及海峽通行提嚴規
撰文：林嘉敏
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據美媒Axios 5月31日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已將一份修訂後的和平方案退回伊朗，新版方案在核問題、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通行兩大議題上增設強硬要求。
報道稱，特朗普在相關會議上強調，協議必須確保伊朗徹底放棄核武圖謀。現有備忘錄並未詳細列出德黑蘭方面棄核履約細則，華府要求協議寫明伊朗移交近千磅濃縮鈾的具體方式與時間，而伊朗始終否認謀求發展核武器。
美伊雙方在金錢上的分歧也顯著，伊朗堅持要求美方對放棄濃縮鈾提供資金補償；針對網傳伊朗將獲得數十億美元解凍資產的說法，白宮則否認。特朗普對任何財政援助表示擔憂，不願重蹈此前伊核協議的覆轍。
此外，美方修改了霍爾木茲海峽相關內容。華府主張海峽保持國際自由航道屬性，這與伊朗計劃設收費站管控航道的立場完全對立。
目前方案全部修改細節尚未公開。美方官員表示，伊朗溝通方式傳統，預計需要較長時間研究並作出回應。
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