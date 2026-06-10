日本宇都宮市100KG熊翻過圍欄闖入民居　警方用麻醉槍制伏｜有片

在日本栃木縣首府宇都宮市，一場持續數日的獵熊行動於6月9日（周二）結束。最終，這頭重達100公斤的黑熊被麻醉槍擊中後被捕獲，緩解了當地居民的恐慌。從電視台的影片可見，黑熊體型龐大，需要五個人才能將它抬上貨車運走。



日本電視台就宇都宮市捕獲黑熊的報道：

據《日本時報》（Japan Times）報道，自上週末以來，宇都宮市一直處於高度戒備狀態，因為有報告稱學校和民居附近出現了一頭熊，導致多間中小學停課。

9日（周二）上午，宇都宮大學因發現一頭熊在校園內遊蕩而取消了所有課程。自8日（周一）起，出於安全考慮，該市所有94間公立中小學均已停課。部分高中也同樣停課。

黑熊翻過圍欄闖入民居：

這頭熊最早於7日（周日）上午在市中心附近被發現。隨後，它被發現在民居街道徘徊，並進入商店街和學校操場。

據共同網報道，9日下午2時許，在距離JR宇都宮站東南約2.5公里的一處民居屋簷下發現了熊。

這頭熊同日早前還被發現闖入停車場，以及在河流中游泳，其後翻過圍欄爬入民居。

黑熊需要5個人才能抬上貨車：

栃木縣警方對週邊區域實施封鎖管制，獲縣政府許可的動物園工作人員向熊發射了麻醉槍，下午3時射出的第三發命中。獵友會成員其後將熊從現場運走。

+ 1

據報道，這頭熊可能是成年的雄性亞洲黑熊，體長約1米、體重約100公斤。這是該市2020年以來再次捕獲熊，也是首次在市區捕獲。這頭熊或者是從北部山地誤入市區。