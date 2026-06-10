世界盃｜中國駐美墨加使領館發提示　籲出國觀賽公民防範各類風險

美加墨世界盃即將開幕，中國駐美國、加拿大、墨西哥三國的使領館分別發布提示，提醒出國觀賽中國公民平安出行、文明觀賽，注意防範各類風險，保障人身財產安全。



2026年6月8日，位於美國密蘇里州的堪薩斯城球場（Kansas City Stadium），為世界盃指定比賽場館。（Denny Medley-Imagn Images／Reuters）

提防購票受騙及提前申請簽證

其中，中國駐美國使領館就購票方面提醒，敦促公民通過官方渠道購票，又或及其授權票務合作平台購票；不要通過社交平台向陌生人轉賬購票，應謹防黃牛票、轉讓票、內部票、低價票，以及仿冒FIFA官網以防受騙。

此外，中國公民赴美須提前申請美國B1/B2簽證。在世界杯賽事期間，美國駐華使領館面簽預約等候時間可能有所延長，建議盡早申請。

2026年6月3日，加拿大溫哥華著名地標科學館（Science World）穹頂被改造成巨型足球，以迎接即將舉行的世界盃賽事。 （Reuters）

勿攜違禁品及具冒犯性物品進場

駐加拿大使領館除提醒出發前辦妥赴加簽證，確保簽證種類、有效期、停留時長等，並提醒遵守當地法律法規、尊重當地風俗習慣。使領館指出，國際足協（FIFA）已公布球場行為準則，促觀賽球迷嚴格遵守，包括不帶火柴、超過100毫升的瓶裝液體、食品等進入球場，也不帶具有政治、歧視、冒犯性質的物品（旗幟、標語、服裝等）。

2026年6月9日，墨西哥蒂華納（Tijuana），於伊朗國家足球隊下榻的飯店外，墨西哥國民警衛隊成員巡邏。（Reuters）

提防墨西哥搶劫綁架事件

駐墨西哥使領館發布安全提醒，賽事期間是當地颶風季節，促中國公民提留意天氣消息。另需選擇資質、信譽良好的正規旅行社和旅遊產品，簽訂正規合同，並積極考慮購買相應意外傷害及醫療保險。

此外，墨西哥部分地區搶劫綁架事件時有發生，請務必提高警惕，盡量避免單獨外出或前往非常規旅遊區，切勿盲目打卡「網紅」景點等。使領館亦呼籲提高防盜搶意識，外出注意低調，不佩戴、攜帶名貴珠寶首飾和名牌箱包，衣著從簡。