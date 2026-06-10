世界盃｜中國駐美墨加使領館發提示 籲出國觀賽公民防範各類風險
撰文：蕭通
出版：更新：
美加墨世界盃即將開幕，中國駐美國、加拿大、墨西哥三國的使領館分別發布提示，提醒出國觀賽中國公民平安出行、文明觀賽，注意防範各類風險，保障人身財產安全。
提防購票受騙及提前申請簽證
其中，中國駐美國使領館就購票方面提醒，敦促公民通過官方渠道購票，又或及其授權票務合作平台購票；不要通過社交平台向陌生人轉賬購票，應謹防黃牛票、轉讓票、內部票、低價票，以及仿冒FIFA官網以防受騙。
此外，中國公民赴美須提前申請美國B1/B2簽證。在世界杯賽事期間，美國駐華使領館面簽預約等候時間可能有所延長，建議盡早申請。
勿攜違禁品及具冒犯性物品進場
駐加拿大使領館除提醒出發前辦妥赴加簽證，確保簽證種類、有效期、停留時長等，並提醒遵守當地法律法規、尊重當地風俗習慣。使領館指出，國際足協（FIFA）已公布球場行為準則，促觀賽球迷嚴格遵守，包括不帶火柴、超過100毫升的瓶裝液體、食品等進入球場，也不帶具有政治、歧視、冒犯性質的物品（旗幟、標語、服裝等）。
提防墨西哥搶劫綁架事件
駐墨西哥使領館發布安全提醒，賽事期間是當地颶風季節，促中國公民提留意天氣消息。另需選擇資質、信譽良好的正規旅行社和旅遊產品，簽訂正規合同，並積極考慮購買相應意外傷害及醫療保險。
此外，墨西哥部分地區搶劫綁架事件時有發生，請務必提高警惕，盡量避免單獨外出或前往非常規旅遊區，切勿盲目打卡「網紅」景點等。使領館亦呼籲提高防盜搶意識，外出注意低調，不佩戴、攜帶名貴珠寶首飾和名牌箱包，衣著從簡。
世界盃 | 伊朗門票配額遭取消 球迷行程泡湯 伊方質疑政治干預世界盃2026｜高溫恐影響球員表現 104場賽事中97場面臨風險世界盃｜索馬里球證遭美國禁止入境 無緣參與執法賽事世界盃前夕｜美國洛杉磯球場員工或於比賽期間罷工