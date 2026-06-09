世界盃2026｜高溫恐影響球員表現　104場賽事中97場面臨風險

美國非營利研究組織「氣候中心」發表分析指出，即將於6月11日揭幕的2026年世界盃北中美洲三國聯合賽事中，104場比賽中，有97場面臨足以損害球員表現的高溫風險。



據《日經新聞》6月7日報道，研究團隊利用歷史氣象數據分析賽事期間的氣溫，發現氣候變遷導致的暖化效應，令球員在比賽中遭遇高溫的可能性顯著上升。

根據波蘭研究人員2017年的分析，氣溫超過攝氏28度將影響足球員的奔跑速度與距離，並可能改變比賽的戰術與節奏。報告特別指出，104場比賽中有49場出現高溫風險的機率至少達50%，其中6月26日在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的烏拉圭對西班牙分組賽，風險最高。

2026年6月5日，距離世界盃揭幕戰不到一星期，各支隊伍已陸續前往北美洲。日本隊選擇先飛往墨西哥進行短暫停留，想不到卻遇上訓練場地環境欠佳的苦況。網上的影片可見，球場草地磨損嚴重，而進入球場的通道充滿碎石和並不平整，網上意見認為環境不可接受。日本隊其後迅速轉移訓練場地。（X@CUPID_FC）

主辦單位已針對炎熱城市採取應對措施，包括增加夜間比賽場次及強制補充水分。英國樸茨茅夫大學教授蒂普頓（Mike Tipton）警告，在攝氏28度以上的環境作賽將改變比賽的戰術與節奏，若氣溫進一步上升，風險將隨之增加，尤其在高強度對抗的賽事中，球員更容易超出身體極限。