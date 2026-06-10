特朗普陷「狼來了」困境？　美媒：曾38次稱快與伊朗達成協議

撰文：王海
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自從美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布與伊朗停火以來，已經過了兩個多月。當時他表示，雙方已接近達成協議。在此後兩個月，特朗普一再暗示協議即將達成。而且不斷「老調重彈」。據美媒報道，算上停火前的那段時間，他至少說了38次。他透過社交平台、公開露面以及與媒體的電話，直接表示協議即將達成，或聲稱伊朗迫切希望達成協議。

據美媒報道，4月7日，特朗普在社交平台上表示，雙方「進展非常順利」，但還需要兩週時間「最終敲定並完成協議」。他最後說：「能夠讓這個長期存在的問題接近解決，我感到非常榮幸。」

當然，這個問題最終沒有得到解決。

沒有任何跡象表明，如今的情況比4月7日更真實。但特朗普一直這麼說，不是因為他有妄想症，就是因為他試圖安撫金融市場，因為他認為自己可以憑空變出一個結果。

但顯然，人們不該再認真看待這種說法了。

2025年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）出訪英國期間，於蘇格蘭的特朗普特恩貝里高爾夫球場（Trump Turnberry Golf Course）打高爾夫球。（Getty）

這一切始於3月23日，當時戰爭爆發不到一個月。特朗普在空軍一號外告訴記者，所謂的和平談判已經達成，並列舉了「主要的共識點。」 （事實上，伊朗當時否認正在談判。）

翌日，特朗普就開始老調重彈，重複那套陳腔濫調：伊朗迫切希望達成協議。

他表示：「我認為我們會結束這場談判，但我不能肯定。」

到了3月25日，特朗普又改口說伊朗「非常渴望達成協議」。 3月26日，在內閣會議上，伊朗「懇求達成協議」。

3月29日，在空軍一號上與記者們的一次簡短交流中，當被問及是否預見下週會達成協議時，特朗普斬釘截鐵地表示：「我確實看到了與伊朗達成協議的可能性，是的。」

此時，特朗普的預測開始變得更加堅定。 4月6日，他表示雙方在遭遇挫折前「已經非常接近達成協議」。

翌日，他宣布停火，原計劃為期兩周，以便雙方敲定協議。

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行內閣會議時用手指向某人。（Reuters）

一周後，4月15日，他告訴霍士新聞：「我認為談判接近尾聲，我認為非常接近尾聲。」

特朗普強調：「我們拭目以待，我認為他們非常渴望達成協議。」

接下來的幾天，特朗普幾乎可以肯定事情已經結束了，他4月16日指：「我們與伊朗達成協議的前景非常樂觀，而且這將是一項不錯的協議。」

到了4月17日，他在三次公開露面中聲稱伊朗「已經同意了一切，我認為我們會在未來一兩天內達成協議，並且「我認為雙方沒有太多重大分歧」。

4月20日，他在Truth Social網站上發文預測「一切都會相對迅速地發生！」

儘管事與願違，但到了4月30日，伊朗仍然「渴望達成協議」。

2026年6月4日，美國華盛頓，能源部長賴特（Chris Wright，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室向記者發表有關特朗普（Donald Trump）政府支持煤炭能源生產政策的講話。（Reuters）

類似的戲碼之後持續上演，來到6月9日，特朗普再次聲稱美國將在未來兩週內宣布對伊朗的「全面勝利」。

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