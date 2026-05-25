富士山沉睡300年恐隨時噴發　專家示警：火山灰會覆蓋東京首都圈

日本富士山每年開山後都吸引大批登山客湧入，但它同時也是自古以來頻繁噴發的活火山。日本2025年公布的最新報告指出，若富士山發生大規模噴發，東京首都圈恐大範圍降下火山灰，對社會與經濟造成嚴重衝擊。對此，長年研究富士山的山梨縣富士山科學研究所長藤井敏嗣也警告，富士山已沉睡超過300年，「隨時噴發都不奇怪」。



藤井指出，根據過去研究，富士山自5600年前至今至少噴發約180次。富士山上一次噴發是在江戶時代寶永年間的1707年，也被稱為「寶永大噴發」。換言之，富士山在過去5300年間，平均約每30年噴發一次，但近300年來始終未再噴火，因此被認為「隨時噴發都不奇怪」。此外，世界上其他沉寂超過100年的火山，一旦再次噴發，規模往往相當驚人。

日本火山專家示警，富士山未來隨時有可能噴發。（示意圖/unsplash@dana_andreea）

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火山噴發有各種不同型態，無論是熔岩流、火山灰的量，還是火口位置都可能有所不同。而這些情況無法事先得知，只有實際發生噴發後才會明朗。若是經常噴發的火山，還能透過事前出現的徵兆，大致預測可能會發生什麼情況。然而，富士山自近代火山觀測開始至今的100多年來從未噴發，因此無法進行這類預測。

富士山噴煙恐達1萬米 癱瘓東京交通

若富士山噴火規模和300年前寶永大噴發相同，東京恐爆發嚴重災情。若噴煙超過1萬米，火山灰將隨着偏西風飄向首都圈方向，並在廣大範圍內堆積。如今主要交通工具包括鐵路、汽車與飛機，屆時恐怕都將全面停擺，造成的災害規模也將遠遠超過江戶時代。

屆時不只是大眾運輸，物流也將全數停擺，嚴重衝擊日本的供應鏈，甚至影響全球經濟。此外，變電所也可能因火山灰引發短路，導致大規模停電。據了解，富士山在寶永大噴發時連續噴發16天，火山灰達17億噸。

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儘管富士山下次噴發的規模，可能與寶永大噴發不同，但藤井仍呼籲民眾做好準備。火山灰降下時，民眾必須待在室內，若要外出須配戴口罩和護目鏡。他也建議民眾事先在家中準備好一周的飲水和糧食。

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