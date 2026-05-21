日本廣島知名景點靈火堂遭大火燒毀 內供奉1200年「不滅之火」
撰文：TVBS新聞網
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位於日本廣島宮島的寺廟靈火堂，因燃燒1200年的「不滅之火」聞名。據傳只要喝下不滅之火煮沸的水，就能治療百病，吸引不少觀光客造訪。但最新消息指出，靈火堂20日遭遇火災燒毀，所幸沒有造成人員傷亡。
位於宮島彌山的大聖院「不消靈火堂」20日早上發生火災，直到21日凌晨12點8分才徹底撲滅。據了解，靈火堂和旁邊的木造離屋均燒毀，所幸沒有造成人員傷亡。警消人員正在確認起火原因。
靈火堂和旁邊的木造離屋均燒毀：
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靈火堂二度遇火劫 不滅之火未受影響
靈火堂內有知名的「不滅之火」，據說是日本僧侶空海在修行時點燃的聖火，燃燒1200年以上。大聖院表示，由於「不滅之火」已另外分火至其他地點，因此未受到影響。
靈火堂於2005年也曾發生火災燒毀，並於隔年重建。面對第二次災難，大聖院副住持吉田大裕表示「震驚到腦中一片空白。希望能盡快讓當地居民與信眾再次看到它原本的模樣，會全力投入重建工作」。
此外，受火災影響，連接彌山山麓至山頂附近的宮島纜車也已停駛。負責營運的廣島觀光開發營業課長石坂和盛表示，目前尚未確定恢復營運的時間。
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