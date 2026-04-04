澀谷十字路口縱火案　中年漢自首　稱為「讓人知道日本現況」犯案

日本東京JR澀谷站前的十字路口，被認為是世界上最繁忙的十字路口，吸引大批遊客造訪。然而，4月3日晚間卻傳出有一名男子在現場潑灑不明物體並縱火，引發混亂。



縱火的50多歲男子隨後自首，他向警方表示，此舉是為了讓外界知道「日本的現況」。

從事塗裝業的50多歲男子向警方自首。（TBS影片截圖）

事件發生在當地時間3日晚間9點左右。從民眾拍攝的影片和直播鏡頭的畫面，可以看到一名男子在大批人群過馬路後，於澀谷十字路口潑灑裝在膠瓶中的不明物體，隨後地面燃起熊熊大火。

重溫事發全經過：

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犯案男身分曝光 手持看板記載「日本被佔領」

男子在犯案前約2分鐘，手持看板出現在路口旁的護欄附近。之後並未立即行動，在行人往來期間一直停留在原地，直到行人號誌轉為紅燈時，才走向路口中央，隨後點火。

據了解，他所持的看板上寫著：

日本幾乎被佔領了。

一名從事塗裝業的50多歲男子隨後向警方自首，當局以往來妨礙罪拘捕。該男子住在名古屋，向警方透露在地面潑灑汽油後以打火機點火。

日本東京JR澀谷車站前的十字路口，被認為是世界上最繁忙的十字路口，吸引大批遊客造訪。（denys-nevozhai/unsplash）

搜查關係人士指出，男子表示：

（犯案）是為了讓外界得知日本的現況。

警視廳正在調查男子的確切動機和犯案經過。

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