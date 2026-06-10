德國車企困境下進軍國防領域　平治將夥拍無人機初創

德國汽車企業面對中國電動車的嚴竣挑戰，而歐洲對國防工業需求急增，成為老牌車企「轉型」自救的機會。英媒引述消息人士報道，德國平治（Mercedes-Benz，梅賽德斯-奔馳）將於6月10日（周三）與防禦無人機初創公司泰坦科技（Tytan Technologies）簽署一份諒解備忘錄，以建立合作關係。



報道指，平治將為一套移動防空系統提供載具，用以打擊小型FPV無人機。這套名為「無人機防衛者（Drone Defender）」的系統，將以平治的Sprinter廂型車，以及德國武裝部隊已在使用的G級SUV軍用版，作為武器的底盤。

圖為泰坦科技公司（TYTAN Technologies）的無人機。（Getty）

該系統將配備一套感測器及發射器，用於發射各型號的泰坦攔截無人機，這些無人機旨在透過撞擊或使用彈頭引爆的方式，摧毀可疑的無人機。

德國正積極鼓勵車企將其大規模生產方面的專業知識及過剩產能，提供給武器製造商。自俄烏戰爭於2022年爆發以來，歐洲在軍事領域的需求激增。

泰坦公司目前已生產名為「Metis」的攔截無人機，並計劃在年底前開始生產「捍衛者（Defender）」系統，其目標是實現每年數千套系統的產量。