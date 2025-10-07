平治在華交付量暴跌27%　拖累全球第三季度銷量下滑12%

德國的平治汽車集團（Mercedes-Benz）第三季度在中國的交付量暴跌27%，凸顯出豪華車消費疲軟與本土電動車品牌的衝擊，也拖累公司全球銷量下滑12%。這一業績顯示，平治與其他德國豪華車廠在中國市場面臨更深層次的結構性挑戰。



彭博社報道，亞洲市場的疲弱並非孤立現象，美國市場出貨也下滑17%，部分原因為圍繞關稅的不確定性壓抑進口需求。

平治在中國正被比亞迪（BYD）、小米等本土廠商以功能豐富且更具價格競爭力的電動車蠶食市場份額；寶馬（BMW）與保時捷（Porsche）同樣面臨銷量走弱、價格競爭與利潤被侵蝕的困境。

平治汽車（Mercedes-Benz）在中國市場面臨劇烈競爭。（微博＠梅賽德斯-奔馳）

從產品線看，平治的電動車表現出現分化。中低價位的電動CLA在本季度推動公司電動車銷量按月增長22%，但與去年同期相比整體出貨仍基本持平；高端電動旗艦EQS與EQE銷量不佳，暴露出公司向更高端電動化轉型策略在市場接受度與定價策略上的風險，也引發外界對CEO康林松（Ola Källenius）將平治推向更高端電動化路線的可行性提出質疑。

面對需求滑落與利潤收窄，不少車企已開始修正策略。有的通過削減成本、有的將資源回撥至燃油與混合動力車型以分散風險。

中國車・中國製汽車・中國電動車・中國汽車業・中國車業・關稅：2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

與此同時，法拉利（Ferrari）計劃本周推出首款純電動車，試圖以品牌力在細分高端電動車市場突圍；這表明廠商間對電動化路徑的選擇正變得更加多樣化與策略化。

在商用車方面，平治商用車集團第三季度售出8.38萬輛，按年下滑8%，但電動廂型車成為亮點，銷量幾乎翻番至8600輛。

