世界盃熱身賽｜美斯復出即入生涯第911球　成阿根廷最年長入球者

【世界盃】阿根廷於本港時間周三（6月10日）上午在阿拉巴馬州約戰冰島，備戰世盃決賽周，美斯（Lionel Messi）的現身得到全場球迷的歡呼。



這一場對冰島的比賽，阿根廷隊先由華倫天巴高（Valentin Barco）在8分鐘入球。隨後美斯於第70分鐘後備登場。

美斯（白）在下半場後備登場。（Getty Images）

世界盃友誼賽阿根廷3：0完勝冰島：

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上場之後，美斯立刻就製造威脅，送出直線予前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）成單刀機會，後者被門將撲跌後獲得十二碼機會，美斯親自主罰命中，為阿根廷隊擴大比數。

比賽臨近結束時，美斯又一次組織進攻，為迪保羅（Rodrigo De Paul）送出直線，後者橫傳助攻泰亞高艾美達（Thiago Almada）入球，最終阿根廷以3：0完勝冰島。

本場比賽的十二碼入球，是美斯的生涯第911球，同時他創造了又一個歷史紀錄——超越安祖拉普拿（Angel Labruna），成為阿根廷國家隊歷史上最年長的入球者。

美斯在比賽中射入一記十二碼。（Getty Images）

今年6月24日，美斯就要迎來自己的39歲生日，但目前看來，他依然能夠在場上為藍白軍團做出重要貢獻。

在國家隊層面，美斯生涯迄今為阿根廷隊出場199次，貢獻117球61助攻。今年的美加墨世界盃，美斯將第六次代表阿根廷出征世界盃賽場。

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