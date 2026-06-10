世界盃｜洛杉磯球場員工達成臨時協議　避免罷工影響本屆賽事

代表美國洛杉磯索菲體育場（SoFi Stadium）2000多名員工的工會，6月9日與場館營運商Legends Hospitality達成臨時勞資協議，避免了原定可能在世界盃期間爆發的罷工。該球場將於6月12日迎來美國隊對巴拉圭的首場分組賽。



美聯社報道，工會表示，協議涵蓋了加薪、防止外包及工作保障等主要訴求，並特別保留了「安全罷工權」——若工會善意認定聯邦移民執法行動威脅工人安全，工人有權在比賽期間離崗。

工會上週以96%的贊成票授權罷工，原因是勞資談判在薪酬及移民及海關執法局（ICE）在場館內活動的安全保障問題上陷入僵局，工人自去年起已在沒有合約的情況下工作了一年。

資料照片：2025年8月9日；美國加州英格爾伍德；洛杉磯公羊隊與達拉斯牛仔隊比賽前，SoFi體育場的全景照片。（Reuters）

員工代表菲耶羅（Yolanda Fierro）形容這是「非常自豪的時刻」，強調確保所有員工安全的重要性。此前，員工們曾向加州隱私保護局及司法部投訴，指世界盃認證程序收集了包括國籍、地址及出生地在內的敏感個人資料。

上述臨時協議將於本週內正式批准。主辦單位Legends Global表示滿意結果，期待為球迷提供良好的餐飲體驗。據估計，世界盃將為洛杉磯縣帶來5.94億美元（約47億港元）經濟效益，接待約18萬名遊客。

工會原計劃的罷工可能會危及8場比賽，包括美國男足國家隊6月12日對巴拉圭的揭幕戰。