密集恐懼症患者慎入！俄湖區漫天蚊群　絡繹不絕觸目驚心｜有片

俄羅斯Telegram頻道SHOT在6月7日分享一條影片，被多間傳媒轉發。SHOT稱，當居民駕車抵達俄羅斯布里亞特地區的什丘奇耶湖（Lake Shchuchye），發現湖灘已遭蚊群「佔領」。由於蚊蟲肆虐，居民無法下車，戶外聚會被迫取消。



影片鏡頭下的景象極具衝擊力，整片視野被鋪天蓋地的蚊群徹底填滿。澄澈的藍天被密密麻麻、層層堆疊的蚊蟲切割得支離破碎，數不清的蚊蟲匯聚成翻湧流動的黑色霧浪，從高空一直蔓延到乾裂荒蕪的土地，鏡頭裏幾乎找不到一處空白空域。

俄羅斯Telegram頻道SHOT在2026年6月7日分享一條影片，被多間傳媒轉發。SHOT稱，當居民駕車抵達俄羅斯布里亞特地區的什丘奇耶湖（Lake Shchuchye），發現湖灘已遭蚊群「佔領」。由於蚊蟲肆虐，居民無法下車，戶外聚會被迫取消。（影片截圖）

遠方樹木的輪廓被厚重的蟲群糊得朦朧發虛，空曠的原野完全籠罩在龐大蚊潮之下。蚊蟲持續涌動盤旋，黑壓壓一片遮天蔽日，密集的蟲體層層疊疊，視覺上的壓迫感與窒息感撲面而來，滿滿的蟲災驚悚氛圍，密集恐懼觀感拉滿。

俄羅斯Telegram頻道SHOT在2026年6月7日分享一條影片，被多間傳媒轉發。SHOT稱，當居民駕車抵達俄羅斯布里亞特地區的什丘奇耶湖（Lake Shchuchye），發現湖灘已遭蚊群「佔領」。由於蚊蟲肆虐，居民無法下車，戶外聚會被迫取消。（影片截圖）

昆蟲學家指，目前當地處於蚊蟲大量繁殖高峰期，蚊蟲異常活躍的狀況預計持續到下週，有關部門也呼籲居民與遊客外出時務必使用防蚊措施，包括穿長袖衣物等，以降低遭叮咬風險。

俄羅斯Telegram頻道SHOT在2026年6月7日分享一條影片，被多間傳媒轉發。SHOT稱，當居民駕車抵達俄羅斯布里亞特地區的什丘奇耶湖（Lake Shchuchye），發現湖灘已遭蚊群「佔領」。由於蚊蟲肆虐，居民無法下車，戶外聚會被迫取消。（影片截圖）

《紐約郵報》報道，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）報告，俄羅斯庫爾斯克地區一直飽受犬心絲蟲（Dirofilariasis）疫情困擾，蚊子透過叮咬受感染貓狗後叮咬人類，將這些寄生蟲帶入人體，迫使人類接受手術以清除這些皮下寄生蟲。

這並非俄羅斯第一次出現大規模蚊災。堪察加半島2021年出現過蚊群如龍捲風般盤旋的罕見景象。