日本國會通過草案　允許女性皇族婚後保留身份　期望維持皇室人數

日本國會6月10日（周三）批准一項提案草案，旨在防止皇室成員人數進一步減少。草案規定，女性皇室成員婚後仍可保留皇室身份，而前男性皇室成員可透過收養恢復皇室身份。



據法媒報道，日本皇室遵循嚴格的繼承規則，只有男性後裔才能繼承皇位。目前，德仁天皇的侄子、19歲的悠仁親王是皇室中唯一的年輕男性。

為確保皇室人數不再減少，日本國會議員原則上同意修改《皇室法》，並將此提案提交給首相高市早苗。

2026年5月27日，日本天皇德仁（右二）和皇后雅子（右一）在東京皇宮舉行歡迎儀式，歡迎到訪的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，左一）和他的妻子。（Reuters）

提案將允許皇室女性在與平民結婚後保留皇室身份，並允許皇室收養男性遠親。

眾議院議長森英介在向高市早苗提交立法機關意見前舉行的新聞發布會上表示：「考慮到各方意見不一，我們相信我們已經盡力爭取到了最佳結果。」

一旦內閣完成修正案的起草，法案將再次提交立法機關審議。森英介說，他希望法案能在7月17日本屆國會閉幕前獲得通過。

森英介本周曾引發爭議，他表示根據提案，被收養的男性並非皇位繼承人，但他們的兒子可以被列入皇位繼承順序。

雖然議會小組的草案規定，被收養者不會成為王位繼承人，但對於他們的男性後代是否有資格繼承王位卻隻字未提。

目前皇室共有16名成員。其中，德仁天皇僅有愛子公主一名女兒。現行的男性繼承制意味着，一旦她嫁給平民，就必須離開皇室。

2026年5月27日，日本東京，日本天皇德仁（左）與皇后雅子（右）在歡迎儀式和會晤結束後，目送菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，不在圖中）及其夫人離開皇宮。（Reuters）

此次提案並未提及女性繼承皇位的可能性，不過這一想法得到了廣泛的民意支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

