高市早苗：反對修改僅限男性繼承皇位規定

日本首相高市早苗2月27日在選後後特別國會首次會議上明確表示，反對改變現行僅限男性繼承皇位的制度。她強調，否認歷史上存在女性天皇是不敬。



《朝日新聞》報道，自民黨政務調查會長小林鷹之在會上提及《皇室法》（《皇室典範》）的性質，敦促高市早苗：「假定男性血統延續是理所當然」。

高市早苗回應指出，《皇室法》規定皇位應由皇室男性後裔繼承。她強調，歷史上確實出現過男性後裔中的女性天皇（多為皇后或女兒），否認這一點是不敬；但歷史上從未出現過非男性後裔繼承皇位的情況。

日本歷史上首位女天皇，第33代推古天皇（日本第30代敏達天皇皇后），在位時間為公元593-628年。

關於未來政策，高市早苗表示，正如專家委員會報告所述，將皇位繼承限制在男性後裔是合適的，政府和她也會尊重這份報告。

專家小組於2022年1月的報告提出兩項建議：皇室女性成員婚後保留皇室身份；或打破目前不允許收養的制度，讓皇室血統的男性後裔成為皇室成員。

圖為2026年1月2日，日皇德仁及皇后雅子、女兒愛子公主、上皇明仁及上皇后美智子、秋篠宮文仁親王及妻紀子、佳子公子及悠仁親王在東京皇居內接受民眾祝賀。（Reuters）

自民黨與日本維新黨的聯合執政協議則明確將修改《皇室法》列為目標，並將收養前皇室男性後裔視為「首要任務」。